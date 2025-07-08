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Очевидица рассказала о пожаре на парковке в Москве, где сгорели восемь машин

360.ru: местные жители слышали хлопки во время пожара на парковке в Москве
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Жители дома на севере Москвы услышали хлопки во время инцидента со сгоревшими автомобилями на парковке. Об этом в беседе с 360.ru рассказала очевидица.

«Вышла на балкон, вешала белье, все было нормально. Буквально минут через пять с кухни услышала хлопки. Один сначала был, потом второй хлопок», — рассказала женщина.

Возгорание произошло 8 июля во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. По предварительным данным, сначала вспыхнул один автомобиль, после чего огонь перекинулся еще на семь стоящих рядом авто.

Огонь распространился примерно на 40 квадратных метров, но пожарные оперативно справились с возгоранием. На месте происшествия работали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. В инциденте никто не пострадал.

Очевидцы рассказывали, что сначала был слышен взрыв, после чего машины начали гореть одна за другой. Происшествие попало на видео: на кадрах видно, как на парковке полыхают и взрываются автомобили. Причины инцидента устанавливаются. Позже стало известно, что сотрудники МЧС потушили пожар.

Ранее сообщалось, что в Приморье автомобили взорвались и попали на видео.

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