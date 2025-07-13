На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгоградской области люди в сорокаградусную жару остались без воды

V1: жители поселка Царицын остались без воды в аномальную жару
true
true
true
close
Shutterstock

Жители поселка Царицын в Волгоградской области в период аномальной жары остались без воды. По словам местных, звонки в диспетчерскую и аварийные службы не приводят к результату, сообщает портал V1.RU.

По данным СМИ, проблемы с водоснабжением наблюдаются уже шесть дней.

«Случись пожар от мангала или окурка, или упадет в степи какое-нибудь изделие — огонь, раздуваемый ветром, дойдет до уязвимых объектов. А тушить нечем», — говорят жители.

При этом, по их словам, счета за воду приходят как обычно.

Журналисты попросили комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, а также главу района прокомментировать ситуацию.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балиций сообщил, что часть жителей осталась без света и воды из-за проблем с оборудованием. Идут восстановительные работы.

10 июля сообщалось, что в Калужской области 41 тыс. жителей города Малоярославец осталась без воды из-за прорыва магистрального водопровода.

Ранее россиян предупредили об удвоении тарифов ЖКХ из-за отсутствия счетчиков на воду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами