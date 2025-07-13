В Волгоградской области люди в сорокаградусную жару остались без воды

V1: жители поселка Царицын остались без воды в аномальную жару

Жители поселка Царицын в Волгоградской области в период аномальной жары остались без воды. По словам местных, звонки в диспетчерскую и аварийные службы не приводят к результату, сообщает портал V1.RU.

По данным СМИ, проблемы с водоснабжением наблюдаются уже шесть дней.

«Случись пожар от мангала или окурка, или упадет в степи какое-нибудь изделие — огонь, раздуваемый ветром, дойдет до уязвимых объектов. А тушить нечем», — говорят жители.

При этом, по их словам, счета за воду приходят как обычно.

Журналисты попросили комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, а также главу района прокомментировать ситуацию.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балиций сообщил, что часть жителей осталась без света и воды из-за проблем с оборудованием. Идут восстановительные работы.

10 июля сообщалось, что в Калужской области 41 тыс. жителей города Малоярославец осталась без воды из-за прорыва магистрального водопровода.

Ранее россиян предупредили об удвоении тарифов ЖКХ из-за отсутствия счетчиков на воду.