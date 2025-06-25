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Россиян предупредили об удвоении тарифов ЖКХ из-за отсутствия счетчиков на воду

Сенатор Голов: тарифы ЖКХ для россиян без счетчиков на воду удвоятся
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Alexander Legky/Global Look Press

Тарифы ЖКХ для россиян, которые не установили счетчики на воду, могут удвоиться в случае принятия соответствующего постановления Минстроя, спрогнозировал для «Газеты.Ru» сенатор Олег Голов.

«Если новое постановление Минстроя будет принято, тарифы на воду для тех, кто до сих пор не установил счетчики, вырастут почти в два раза — коэффициент увеличат с 1,5 до 3, что приведет к понятному увеличению платежей для таких квартир. Основная идея — побудить людей ставить приборы учета, проверять их в установленный срок и своевременно передавать показания, чтобы уменьшить потери воды, сохраняя тем самым водные ресурсы России и снижая общие расходы на коммунальные услуги. В России порядка 84% домовладений пользуются счетчиками воды, поэтому возможное нововведение не коснется большинство граждан», — отметил Голов.

Он добавил, что нововведение не затронет те квартиры (дома, объекты), в которых отсутствует техническая возможность установки приборов учета. По словам сенатора, в подобных случаях необходим акт обследования, который зафиксирует данный факт, и это будет основанием для начисления оплаты за потребленную воду без применения повышающего коэффициента.

Голов подчеркнул, что уже сейчас оплату по нормативу могут начислять, если потребители установили счетчик, но забывают передавать данные с него более трех месяцев подряд. Сенатор уточнил, что если «забывчивость» длится полгода, начинает действовать повышающий коэффициент, а управляющая организация будет вынуждена проверить работу приборов учета.

По оценке сенатора, установка счетчика поможет семье экономить примерно от 800 до 1,2 тыс. рублей за квартал, даже с учетом грядущего повышения тарифов на 11,9% с 1 июля. Однако для этого потребуется оформить прибор, ввести его в эксплуатацию и регулярно проводить поверку.

«Таким образом, меры, предлагаемые Минстроем, направлены на защиту добросовестных плательщиков, а для тех, кто пока не обзавелся счетчиками, рост коэффициента может ощутимо затронуть семейный бюджет. В России действуют региональные меры социальной поддержки на приобретение и смену счетчиков.
В итоге нововведение может стать хорошим стимулом для более рационального расхода воды в стране», — заключил Голов.

Министерство строительства и ЖКХ разработало проект постановления правительства, увеличивающего коэффициент платы за потребление воды без счетчиков с 1,5 до 3, сообщила газета «Коммерсантъ» 16 июня. Согласно статистике министерства, к концу прошлого года в 7,5 млн квартир в России не было счетчиков холодной воды, а в 4,6 млн — горячей. Без приборов учета оставались также 2,4 млн домов (холодная вода) и 115 тыс. домов (горячая). Ведомство оценило в 22,3% объем утечек и неконтролируемого расхода годовой подачи воды.

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