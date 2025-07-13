В России чиновники залатали травой ямы на мосту, который может обрушиться

Башкирские чиновники залатали травой ямы на мосту и заявили, что это безопасно

В Башкирии чиновники залатали травой ямы на мосту, который находится на грани обрушения. Об этом сообщил телеканал UTV.

«Жители села Байкибашево Караидельского района бьют тревогу. По их словам, мост, связывающий населенный пункт, находится на грани обрушения. Сельчане обратились к главе республики Радию Хабирову с просьбой сделать капремонт сооружения. Прибывшие на место дорожники ограничились лишь тем, что залатали ямы землей и травой», — передает канал.

При этом в Управлении дорожного хозяйства республики заявили, что по состоянию на 12 июля нет причин для беспокойства и мост не разрушится.

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«В общем, ремонтные службы выехали на вызов, но не доехали. Потому, что попали в яму, размытую водой из порванной трубы. Рабочие не пострадали, а грузовик пришлось вытягивать краном», — передавал Telegram-канал 112.

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