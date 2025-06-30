На трассу «Формулы-1» в Австрии упала рекламная конструкция

APA: на трассу «Формулы-1» в Шпильберге обрушилась рекламная конструкция

На гоночную трассу «Формулы-1» в австрийском Шпильберге обрушилась металлическая рекламная конструкция. Об этом сообщает информационное агентство APA.

Инцидент произошел за несколько часов до начала заезда. Рекламную конструкцию задел эвакуатор, который вез разбитую машину. Из-за аварии организаторы были вынуждены перенести старт Суперкубка Porsche. Начало гонки «Формулы-1» состоялось вовремя.

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