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Видео: аварийный КамАЗ упал в яму на дороге в Новосибирске

В Новосибирске аварийный КамАЗ застрял в яме и попал на видео
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В Новосибирске аварийный КамАЗ упал в яму и застрял. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«В общем, ремонтные службы выехали на вызов, но не доехали. Потому, что попали в яму, размытую водой из порванной трубы. Рабочие не пострадали, а грузовик пришлось вытягивать краном», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что задняя часть КамАЗа поднялась в воздух в результате аварии.

17 июня в Беслане в Северной Осетии на железнодорожном переезде столкнулись локомотив и «КамАЗ», перевозивший цистерну. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля, он доставлен на лечение в республиканскую клиническую больницу Владикавказа. Спасатели МЧС приняли участие в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, были привлечены 7 специалистов и 2 единицы техники. Отмечается, что задержки поездов в связи с инцидентом не было.

Ранее трех человек выписали из больницы после массового ДТП на Камчатке.

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