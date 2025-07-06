Пожарная машина рухнула с моста в Нижегородской области

В Нижегородской области пожарная машина упала с моста в озеро

В Нижегородской области мост не выдержал пожарный автомобиль на пути к водоему, сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

«В деревне Борисово на Бору мост не выдержал пожарный автомобиль, который приехал к пожарному водоему. Мост сломан — ЗИЛ в озере», — отмечается в публикации.

Сообщается, что обвалившийся мост находится на единственной дороге в деревню. На кадрах с последствиями инцидента видно, что провалившийся мост был изготовлен из дерева. Пожарный ЗИЛ-131 опрокинулся на правый бок. Рядом с ним на дереве укреплен знак пожарного водоема.

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