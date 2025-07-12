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На территории технопарка «Слава» в Москве случился пожар

В Москве произошло возгорание в здании на территории технопарка «Слава»
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

На юго-западе Москвы произошло возгорание на территории технопарка «Слава». Горит административное здание, сообщает агентство «Москва»‎ в Telegram-канале.

«Возгорание произошло на первом этаже административного здания на территории технопарка «Слава» на юго-западе Москвы. Наблюдается дым и плотное задымление в здании»‎, — сказано в сообщении.

На момент публикации комментариев от МЧС по ситуации не поступало.

10 июля спасатели ликвидировали пожар, который произошел на крыше пятиэтажного многоквартирного дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино. В момент инцидента жильцов дома эвакуировали, территорию огородили. Очевидица отметила, что сотрудники МЧС действовали быстро, им помогли росгвардейцы. По данным СМИ, площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Прокуратура Московской области инициировала проверку. В заявлении ведомства подчеркивается, что сотрудники Пушкинской городской прокуратуры начали проверку деятельности подрядной организации, которая допустила нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Сейчас представители надзорного ведомства контролируют соблюдение прав жильцов многоквартирного дома и следят за тем, как устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии.

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