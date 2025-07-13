Трогательная сцена с почетным караулом у Кремля попала на видео

Во время почетного караула один из стоящих на посту у стен Кремля решил помочь коллеге и вытер пот с его лба. Кадры трогательного инцидента опубликовал Telegram-канал RT.

В опубликованном видео сотрудник подходит к своему коллеге, сдвигает его фуражку, аккуратно вытирает пот со лба платком, поправляет головной убор и уходит. За это время они успели обменяться парой фраз.

На момент съемки видео температура воздуха в Москве превышала 34°С. При этом погода никак не повлияла на порядок несения караула.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что кратковременные грозовые ливни и температура воздуха до +34°C ожидаются в Москве 13 июля. Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм ртутного столба.

Позже Тишковец предупредил, что на предстоящей неделе в Москве вторник будет самым дождливым. По его словам, может выпасть около 50% от месячной нормы осадков.

Ранее появилось видео, на котором ураган срывает крышу с медкомплекса в Москве.