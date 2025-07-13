На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трогательная сцена с почетным караулом у Кремля попала на видео

Появилось трогательное видео с почетным караулом в жару возле Кремля
true
true
true
close
Telegram-канал «RT на русском»

Во время почетного караула один из стоящих на посту у стен Кремля решил помочь коллеге и вытер пот с его лба. Кадры трогательного инцидента опубликовал Telegram-канал RT.

В опубликованном видео сотрудник подходит к своему коллеге, сдвигает его фуражку, аккуратно вытирает пот со лба платком, поправляет головной убор и уходит. За это время они успели обменяться парой фраз.

На момент съемки видео температура воздуха в Москве превышала 34°С. При этом погода никак не повлияла на порядок несения караула.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что кратковременные грозовые ливни и температура воздуха до +34°C ожидаются в Москве 13 июля. Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм ртутного столба.

Позже Тишковец предупредил, что на предстоящей неделе в Москве вторник будет самым дождливым. По его словам, может выпасть около 50% от месячной нормы осадков.

Ранее появилось видео, на котором ураган срывает крышу с медкомплекса в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами