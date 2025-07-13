Москвичей предупредили о самом дождливом дне на предстоящей неделе

На предстоящей неделе в Москве вторник будет самым дождливым, может выпасть около 50% от месячной нормы осадков. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву будет «лить как из ведра», а вернее, как из четырех ведер небесной воды — за сутки прогнозируется до 42 миллиметров осадков, что составляет 50% от всей июльской нормы», — заявил он.

По словам синоптика, ночью температура воздуха опустится до 17°С — 20°С. Днем средние температурные значения приблизятся к июльской норме и составят от 22°С до 25°С.

Он отметил, что в понедельник, 14 июля, ожидаются грозовые ливни, выпадет до 14 миллиметров осадков. При этом днем температура воздуха будет колебаться от 26°С до 29°С. В среду, по словам Тишковца, ночью и утром температура понизится, однако днем будет свежий ветер и температура не выше 21°С — 24°С.

В четверг жителей столицы ожидает комфортная погода с дневными показателями от 23°С до 26°С. При этом в пятницу в Москве ожидается облачная погода, температурные показатели после полудня составят 21°С — 24°С.

До этого Тишковец сообщил, что кратковременные грозовые ливни и температура воздуха до +34°C ожидаются в Москве 13 июля. Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм ртутного столба.

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