Москвичей предупредили о грозовых ливнях и жаре 13 июля

Тишковец: грозовые ливни и температура до +34℃ ожидаются в Москве 13 июля

Кратковременные грозовые ливни и температура воздуха до +34°C ожидаются в Москве 13 июля. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня кратковременные грозовые ливни. Ветер при грозе порывистый. Температура воздуха — +29 — +34°C», — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что атмосферное давление будет слабо падать и составит 747 мм ртутного столба.

Накануне в центре Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков, сообщает в Telegram-канале комплекс столичного городского хозяйства.

До этого температура в столице днем достигла +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что она побила рекорд 122-летней давности. По его словам, в 1903 году температура была +34,5°C, а в 15:00 12 июня на одну десятую градуса превысила этот показатель. Такую температуру синоптик назвал экстремальной, но пообещал, что в ближайшие дни столбик термометра поползет вниз.

Ранее в Останкинскую башню ударила молния.