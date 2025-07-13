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В Харькове из-за урагана остались без света десятки тысяч человек

Глава ОВА Синегубов: 30 тыс. человек остались без света из-за ветра в Харькове
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Telegram-канал «Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА»

Около 30 тыс. человек остались без света из-за сильного ветра в Харькове. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Из-за сильного ветра пострадали несколько жителей города, в том числе семилетняя девочка. На 56-летнюю жительницу города упало дерево, ее спасти не удалось. В Слободском районе Харькова порыв ветра привел к крушению строительного крана.

До этого свыше семи тысяч человек в более чем 200 населенных пунктах Новгородской области остались без света после урагана.

8 июля от ураганов пострадали Омская и Ярославская области России. В результате разгула стихии были ранены двое детей.

В Клинском районе Московской области дерево рухнуло на машину, в которой ехала 12-летняя девочка. В Ярославле бетонный столб упал на ребенка, игравшего на детской площадке.

Ранее появилось видео, на котором ураган срывает крышу с медкомплекса в Москве.

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