В деле о покушении на Собчак и Симоньян появились подросток и студент

Восьмиклассник, студент и монтажник стали новыми фигурантами дела о покушении на журналисток Ксению Собчак и Маргариту Симоньян. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как сообщает источник, в СК связали задержание подростка-восьмиклассника, студента колледжа и монтажника с деятельностью неонацистской группировки «Параграф-88». Сотрудники правоохранительных органов задержали их еще в мае, тогда подозреваемым вменяли лишь хулиганство.

В середине июля 2023 года ФСБ заявила о предотвращении убийств Маргариты Симоньян и Ксении Собчак, которые якобы готовили украинские спецслужбы. Силовики задержали членов «Параграфа-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают журналисты. Часть подозреваемых задержали в Москве, остальных — в Рязанской области. Некоторым из задержанных еще не исполнилось 18 лет.

В августе появилась информация, что среди фигурантов дела была 16-летняя школьница.

Ранее в офисе Зеленского прокомментировали сообщения о покушении на Симоньян и Собчак.