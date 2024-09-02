Путин обвинил Запад в травле российских журналистов

Почти все страны Запада развернули откровенную травлю российских журналистов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своей поездки в Монголию.

«Для того, чтобы спрятаться от неудобных фактов, от правдивой информации, на Западе, считающем себя эталоном свободы, развернули откровенную травлю российских корреспондентов, на которых без разбора вешают ярлык «кремлевских пропагандистов», — сказал он.

По словам политика, единственное, что делают российские СМИ в этих государствах — аргументированно доводят точку зрения РФ на актуальные современные проблемы, соблюдая нормы этики и местное законодательство.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова говорила, что США и Европейский союз защищают и раздают премии журналистам за их ненависть к Российской Федерации.

Ранее Путин заявил, что Запад пытается ослабить и наказать Россию.