На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине объявили в розыск Кириенко и Хинштейна

На Украине объявили в розыск замруководителя администрации президента Кириенко
true
true
true
close
Российское общество «Знание»

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна были объявлены в розыск на Украине. Об этом следует из данных СБУ, пишет ТАСС.

Кириенко был объявлен в розыск на Украине еще в октябре 2024 года за «посягательство на территориальную целостность Украины». Хинштейна объявили в розыск в декабре 2024 года по тем же обвинениям.

Кириенко и Хинштейн также были добавлены в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец».

23 июня СБУ объявила в розыск заместителя начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинова. Генерал-лейтенант разыскивается с марта 2022 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

До этого СБУ объявила российского певца Григория Лепса в розыск. В начале марта 2025 года ему заочно предъявили обвинения из-за его поддержки специальной военной операции на Украине. Одной из причин стало обещание Лепса платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине объявили в розыск российского блогера Акима Апачева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами