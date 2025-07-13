В МВД рассказали, в каких случаях осужденный может получить паспорт РФ

Осужденный иностранец может получить паспорт двумя способами, один из них — подписания контракта с Минобороны РФ. Об этом сообщили в МВД, пишет ТАСС.

«Осужденный вправе претендовать на получение паспорта РФ после принесения присяги гражданина РФ, если он заключил контракт с МО России для прохождения службы в зоне СВО», — говорится в сообщении.

В другом случае на российский паспорт может рассчитывать житель новых регионов, вошедших в состав РФ в 2022 году. Паспорт РФ ему выдадут в случае отказа от украинского гражданства.

Недавно депутат Государственной думы и заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева обратилась с письмом к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором предложила ввести дополнительное условие для получения гражданства мигрантами: уплату налогов на сумму не менее 10 миллионов рублей за весь период их пребывания в России.

На днях депутаты Государственной думы во время пленарного заседания приняли в первом чтении проект закона о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства России.

Ранее главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили российского гражданства.