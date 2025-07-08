Госдума одобрила расширение оснований для лишения гражданства РФ

ГД приняла в первом чтении проект о расширении оснований для лишения гражданства

Депутаты Государственной думы во время пленарного заседания приняли в первом чтении проект закона о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства России. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты Госдумы внесли проект закона в нижнюю палату парламента 25 июня. Авторами документа является группа депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.

В перечень намерены включить совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма; сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности Российской Федерации; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, участником которых РФ не является, или иностранных госорганов; оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны.

Кроме того, в список собираются внести пропаганду нацистской атрибутики или символики, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру.

Ранее политтехнолога из Крыма лишили гражданства России.