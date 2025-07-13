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У берегов Японии образовался тайфун «Нери»

Тайфун «Нери» образовался у берегов японского архипелага Огасавара
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Тайфун «Нери» образовался утром в воскресенье у берегов японского архипелага Огасавара. Об этом сообщили в главном метеорологическом управлении страны.

В данный момент тайфун находится примерно в тысячи километров от Токио, в данный момент он движется на север.

Тайфун оценивается как сильный. Давление в центре тайфуна составляет 996 гектопаскалей. Сила ветра в центре — 18 метров в секунду.

Недавно в Москве во время урагана на одной из улиц сильный ветер сорвал крышу медкомплекса, это засняли очевидцы. На видео металлические рифленые листы кровли колышутся из-за порывов штормового ветра под нецензурные комментарии очевидцев.

Температура в столице днем 12 июля достигла +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что она побила рекорд 122-летней давности. По его словам, в 1903 году температура была +34,5°C, а в 15:00 12 июня на одну десятую градуса превысила этот показатель.

Ранее в Польше зафиксировали более 1600 происшествий из-за урагана.

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