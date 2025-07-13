У берегов Японии образовался тайфун «Нери»

Тайфун «Нери» образовался утром в воскресенье у берегов японского архипелага Огасавара. Об этом сообщили в главном метеорологическом управлении страны.

В данный момент тайфун находится примерно в тысячи километров от Токио, в данный момент он движется на север.

Тайфун оценивается как сильный. Давление в центре тайфуна составляет 996 гектопаскалей. Сила ветра в центре — 18 метров в секунду.

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