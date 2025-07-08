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В Польше зафиксировали более 1600 происшествий из-за урагана

В результате ураганного ветра в Польше зафиксировали 1607 происшествий
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Unsplash

В результате ураганного ветра в Польше произошло 1607 различных инцидентов. Об этом пишет onet.pl со ссылкой на службу пожарной охраны.

«Больше всего происшествий произошло в Подкарпатском воеводстве - 777, в Малопольском - 472, в Люблинском - 172», — говорится в сообщении.

Жителей страны призвали не покидать лишний раз свой дом во время сильного ветра, а также следить за прогнозом погоды. На данный момент ураган сломал уже сотни деревьев, ранения получили семь человек.

Недавно сообщалось, что пять человек пострадали из-за урагана в Омске, четверо из них находятся в больнице. По словам мэра города Сергея Шелеста, из-за сильного ветра в городе повалило около 200 деревьев, зафиксировано 56 отключений электричества на сетях.

Накануне во время урагана в Омске на женщину рухнул балкон. Инцидент произошел на первом этаже жилого дома 2006 года постройки.

Ранее российский профессор объяснил, почему участились ураганы.

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