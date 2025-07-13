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После роста тарифов ЖКХ Генпрокуратуру призвали проверить недобросовестных коммунальщиков

В ОП обратили внимание Генпрокуратуры на недобросовестных коммунальщиков
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Некоторые коммунальщики включают в тарифы ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства) необоснованные расходы, отметил в комментарии ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он счел правильным распоряжение генпрокурора Игоря Краснова проверить правомерность роста тарифов на коммунальные услуги.

«Все мы понимаем, что тарифы на ЖКХ повышаются ввиду износа инфраструктуры, ключевой ставки Центрального банка и ряда других факторов», — сказал Машаров.

Он добавил, что в первую очередь нужно обратить внимание на недобросовестных коммунальщиков, включающих в них свои необоснованные расходы.

С 1 июля 2025 года в России произошло плановое повышение коммунальных тарифов. Оно стало одним из самых значительных за последние годы. В зависимости от региона рост стоимости услуг ЖКХ существенно варьируется.

Ранее россиянам объяснили, как сэкономить на ЖКХ после повышения тарифов.

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