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Генпрокурор поручил проверить правомерность повышения тарифов на ЖКХ

Краснов поручил проверить правомерность роста тарифов на коммунальные услуги
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Прокуратура намерена проверить правомерность роста тарифов на коммунальные услуги. В пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили ТАСС, что такое поручение дал генпрокурор Игорь Краснов.

«Генпрокурор России поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ. Первоочередное внимание будет обращено на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования, «нацеленные на восстановление прав граждан».

1 июля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в целях недопущения необоснованного роста с 1 июля коммунальных тарифов обеспечит контроль за предельно допустимым изменением платы.

В ведомстве отметили, что нарушения при установлении тарифов в регионах строго пресекаются. Так, в прошлом году ФАС исключила из состава тарифов 29,2 млрд рублей, которые не были экономически обоснованы.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКХ после июльского повышения тарифов.

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