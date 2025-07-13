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«Виновника» жары и непогоды в Москве сняли из космоса

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона над Москвой
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Reuters

Российские спутники сделали снимок накрывшего Москву циклона, который принес жару, дождь и град. Его опубликовал «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

В посте уточняется, что изображение получено благодаря аппаратам «Электро-Л» и «Арктика-М».

Накануне днем температура в столице достигла +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что она побила рекорд 122-летней давности. По его словам, в 1903 году температура была +34,5°C, а в 15:00 12 июня на одну десятую градуса превысила этот показатель. Такую температуру синоптик назвал экстремальной, но пообещал, что в ближайшие дни столбик термометра поползет вниз.

К вечеру на город обрушился ливень. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице выпало 39% от месячной нормы осадков: на метеостанции «Балчуг» на Овчинниковской набережной в осадкомер попало 33 мм дождя или три ведра воды на 1 кв. м.

Ранее москвичам рассказали, как долго сохранится плохая погода.

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