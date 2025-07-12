На каждый квадратный метр в Москве вылилось три ведра осадков

В столице выпало 39% от месячной нормы осадков. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что на метеостанции «Балчуг» на Овчинниковской набережной в осадкомер попало 33 мм дождя или три ведра воды на 1 кв. м.

Синоптик добавил, что порывы ветра в Домодедово достигали штормовых 24 м/с.

Температура в столице днем достигла +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что она побила рекорд 122-летней давности. По его словам, в 1903 году температура была +34,5°C, а в 15:00 12 июня на одну десятую градуса превысила этот показатель. Такую температуру синоптик назвал экстремальной, но пообещал, что в ближайшие дни столбик термометра поползет вниз.

До этого эксперт говорил о том, что снижение температуры воздуха до +25–30°C и кратковременные дожди ожидаются в Москве с понедельника, 15 июля. Это связано с увеличением облачности и приходом северных воздушных масс. Текущие значения значительно превышают климатическую норму, и предстоящее похолодание субъективно будет ощутимо комфортнее.

Ранее москвичам рассказали, как долго сохранится плохая погода.