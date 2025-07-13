Россиянам рассказали, меняется ли размер пенсии в случае переезда в другой регион

Адвокат Ярмуш: страховая часть пенсии не изменится при переезде в другой регион

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT рассказала, как действовать пенсионеру в случае переезда в другой регион России.

Она отметила, что нужно обратиться в территориальное отделение Социального фонда России (СФР) и написать заявление о снятии с учета по прежнему месту жительства, если пенсионер переселяется в другой субъект РФ.

«А когда он переедет в новый регион, ему также нужно обратиться в территориальное отделение СФР, предоставив паспорт и уведомление о снятии с учета по прежнему адресу регистрации», — уточнила Ярмуш.

При этом страховая часть пенсии одинаковая и рассчитывается в зависимости от выслуги лет.

«Но если пенсионер приехал, например, откуда-то из Сибири или Урала в Москву, где минимальный прожиточный уровень жизни выше, то этот новый пенсионер после регистрации по месту жительства в Москве может обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении ему выплаты», — рассказала Ярмуш.

По словам адвоката, существует возможность решить этот вопрос лично или выдать доверенность на оформление допвыплат родственнику или представителю.

4 июля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что в августе для работающих пенсионеров произведут перерасчет страховой пенсии. По его словам, он затронет всех, кто официально трудился в течение прошлого года и за кого работодатели платили страховые взносы.

До этого сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова рассказала «Газете.Ru», что, по данным на 2025 год, средний размер пенсии у женщин немного выше, чем у мужчин — около 23 250 рублей против 23 030 рублей. Это связано с тем, что женщин-пенсионеров почти в два раза больше, а также с особенностями существующей пенсионной системы.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать пенсионные надбавки россиянам с 70 лет.