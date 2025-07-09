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В Госдуме предложили выплачивать пенсионные надбавки россиянам с 70 лет

Депутат Нилов: следует выплачивать надбавки к пенсии с 70 лет
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В России разработан законопроект, в соответствии с которым которым предлагается выплачивать надбавку к пенсии не с 80 лет, а на 10 лет раньше. Об этом сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости следует установить дифференцированно в зависимости от возраста. Так, достигшие возраста 70 лет получат надбавку в 100%, 80 лет или инвалиды I группы — в 200%, 90 лет — на 300%.

По словам Нилова, установленный в настоящее время возраст 80 лет, который предоставляет право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и сам размер надбавки не позволяют значительному числу пожилых россиян реализовать это право.

9 июля сообщалось, что в России свыше 60 миллионов граждан формируют свою страховую пенсию.

За день до этого стало известно, что в Государственную думу Российской Федерации внесен правительственный законопроект, предусматривающий включение в страховой стаж периодов ухода за каждым ребенком в семье до достижения им возраста полутора лет.

Ранее в Совфеде сравнили пенсию мужчин и женщин.

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