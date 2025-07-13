Балицкий рассказал о ситуации с энергоснабжением в Запорожской области

Балицкий заявил о стабилизации ситуации с энергоснабжением в Запорожской области

Ситуация с энергоснабжением в Запорожской области стабилизирована. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в системе электроснабжения Запорожской области завершены работы по переводу нагрузок.

«Прошу жителей региона экономно расходовать электроэнергию и воду для поддержания стабильной работы энергосистемы и водяных насосов», — добавил Балицкий.

До этого губернатор Запорожской области сообщил, что в связи с высокой температурой окружающего воздуха в системе электроснабжения региона возникли критические перегрузки оборудования. Отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

12 июля более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света. По данным прокуратуры Приморского края, на сетях электроснабжения в городе произошла авария. Из-за этого дома в Ленинском районе оказались обесточены.

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