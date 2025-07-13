На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Балицкий рассказал о ситуации с энергоснабжением в Запорожской области

Балицкий заявил о стабилизации ситуации с энергоснабжением в Запорожской области
true
true
true
close
Depositphotos

Ситуация с энергоснабжением в Запорожской области стабилизирована. Об этом рассказал глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в системе электроснабжения Запорожской области завершены работы по переводу нагрузок.

«Прошу жителей региона экономно расходовать электроэнергию и воду для поддержания стабильной работы энергосистемы и водяных насосов», — добавил Балицкий.

До этого губернатор Запорожской области сообщил, что в связи с высокой температурой окружающего воздуха в системе электроснабжения региона возникли критические перегрузки оборудования. Отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

12 июля более 22 тысяч жителей Владивостока остались без света. По данным прокуратуры Приморского края, на сетях электроснабжения в городе произошла авария. Из-за этого дома в Ленинском районе оказались обесточены.

Ранее водитель оставил без электричества четыре населенных пункта в пригороде Новосибирска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами