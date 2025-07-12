В США уволили причастных к расследованиям против Трампа

Министр юстиции США Памела Джо Бонди уволила 20 сотрудников, которые были причастны к расследованиям в отношении президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Сообщается, что среди уволенных есть как прокуроры, так и помощники, при этом утверждается, что они не играли ключевой роли в судебных разбирательствах.

В январе текущего года руководство Министерства юстиции США приняло решение об увольнении более десяти сотрудников из офиса специального прокурора Джека Смита, который занимался ведением уголовных дел в отношении президента Дональда Трампа.

По словам представителей ведомства, исполняющий обязанности генерального прокурора выразил сомнение в способности данных сотрудников объективно и честно выполнять свои обязанности в соответствии с политической линией президента.

12 января сообщалось, что спецпрокурор Джек Смит ушел в отставку.

Ранее Илон Маск обвинил Дональда Трампа в педофилии.