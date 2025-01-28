В США уволили более десяти сотрудников офиса спецпрокурора

Новое руководство американского минюста уволило более десяти сотрудников офиса спецпрокурора Джека Смита, который занимался уголовными делами против президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По их словам, исполняющий обязанности генпрокурора в свете действий этих сотрудников не верит, что они будут вести честную работу в рамках повестки президента.

12 января сообщалось, что спецпрокурор Джек Смит ушел в отставку .

По данным телеканала CNN, во вторник, 7 января, Смит подал свой последний отчет генпрокурору. Сейчас Трамп пытается через суд помешать опубликовать его отчет по поводу расследования нарушений во время президентских выборов 2020 года и обращения с секретными документами.

В конце ноября суд удовлетворил ходатайство спецпрокурора США Джека Смита о закрытии федеральных уголовных дел против Трампа. Речь идет о делах о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия в 2021 году, а также о ненадлежащем обращении с секретными документами. По словам Смита, позиция правительства США по существу не изменилась, однако политика минюста запрещает преследование действующего главы государства. Обвинения могут быть предъявлены повторно после окончания второго президентского срока Трампа.

Ранее Трампа приговорили к «безусловному освобождению» по делу о порноактрисе.