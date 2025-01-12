В США уволился спецпрокурор, занимавшийся делами против Трампа

В США ушел в отставку спецпрокурор Джек Смит, который занимался разбирательством в отношении следующего американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

По данным канала, во вторник, 7 января, Смит подал свой последний отчет генпрокурору. Сейчас Трамп пытается через суд помешать опубликовать его отчет по поводу расследования нарушений во время президентских выборов 2020 года и обращения с секретными документами.

«Трамп планирует назначить некоторых членов своей команды защиты, которые выступали в суде против публикации, на высокие должности в министерстве юстиции», — отмечается в публикации.

В конце ноября суд удовлетворил ходатайство спецпрокурора США Джека Смита о закрытии федеральных уголовных дел против Трампа. Речь идет о делах о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия в 2021 году, а также о ненадлежащем обращении с секретными документами. По словам Смита, позиция правительства США по существу не изменилась, однако политика минюста запрещает преследование действующего главы государства. Обвинения могут быть предъявлены повторно после окончания второго президентского срока Трампа.

Ранее Трампа приговорили к «безусловному освобождению» по делу о порноактрисе.