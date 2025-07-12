В центре Белграда участники акции протеста перекрыли бульвар

В центре Белграда участники оппозиционной акции протеста перекрыли одну из главных магистралей города — бульвар Краля Александра. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Около 19:00 по местному времени (20:00 мск) протестующие собрались у здания юридического факультета Белградского университета и полностью заблокировали движение автомобилей и трамваев. Участники акции скандировали лозунги с призывом провести выборы, свистели в свистки и развернули плакат с надписью: «Машиностроители (студенты .— прим. ред.) против машинерии (властей — прим. ред.)».

Дорожная полиция не стала вмешиваться в происходящее и ограничилась регулировкой движения транспорта. Сотрудники МВД Сербии не задержали ни одного участника акции. При этом правоохранители зафиксировали шесть административных правонарушений на демонстрации.

29 июня протестующие в Сербии блокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. Глава Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич призвал государственные органы принять меры для восстановления нормального движения транспорта.

В свою очередь президент Сербии Александар Вучич обратился к протестующим. Сербский лидер заявил, что они не смогут побороть государство. По его словам, даже попытка выступить против властей говорит о том, что студенты малообразованны. Он также назвал митинги фиаско и осудил лозунги протестующих, назвав их жалкими и глупыми.

Ранее в Сербии обвинили Запад в попытках устроить цветную революцию.