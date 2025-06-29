Вучич заявил, что протесты не смогут побороть государство

Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство

Президент Сербии Александр Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство. Его слова приводит агентство Танюг.

«Я просто не знаю, о чем они думали. Неужели они действительно думали, что они сильнее государства? Сильнее государства никого нет, как вы себе это представляли?» — заявил сербский лидер.

Как сказал Вучич, попытка выступить против государства говорит о том, что студенты малообразованны. По его словам, протесты произошли «буквально по прихоти» студентов и их требования уже никто не помнит.

«Конечно, будет еще много арестованных из-за нападения на полицию вчера вечером, но это не конец. Устанавливаются личности других лиц, Агентство безопасности и информации (BIA) также работает над этим, и я благодарен сотрудникам других наших агентств и служб, чья работа заключается в этом», — заявил он.

При этом Вучич пообещал, что те из протестующих, кто допустил применение насилия в ходе протестов, будут строго наказаны и он не подпишет указа об их помиловании. Тем не менее Вучич подчеркнул, что лояльно относится к тем из протестно настроенных граждан, кто, выражая свою активную гражданскую позицию устно, отказался от насилия.

Сербские студенты уже более полугода блокируют работу образовательных учреждений в стране и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истек в 21:00 28 июня. После этого студенты прибегли «к мерам гражданского неповиновения».

На этом фоне Вучич призвал парламент расширить полномочия силовиков вопреки рекомендациям ЕС.

Ранее Вучич заявил, что Сербия продолжит двигаться к вступлению в ЕС.