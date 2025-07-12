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Бабушка рассказала, как нашла внучку без сознания после нападения подростка с молотком

ТАСС: 13-летняя девочка находится в тяжелом состоянии после нападения с молотком
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Одна из девочек, на которых в Домодедово напал подросток с молотком, находится в центре Рошаля в тяжелом состоянии. Об этом рассказала ТАСС ее бабушка.

По словам женщины, она узнала о случившемся от матери старшей девочки, тоже госпитализированной.

«Говорят, что он (подросток. — «Газета.Ru») напал на них, старшая побежала в нашу сторону, моя побежала в сторону СНТ (садового некоммерческого товарищества). Ну и все, он, наверное, ее и догнал», — сообщила бабушка.

Она добавила, что девочки дружили, а с юношей не были знакомы: он из деревни Борисово, в которой они никого не знают. Женщина сказала, что в их районе чужих не бывает.

«Нашла я ее (внучку. — «Газета.Ru») в километре от дома, может, меньше. Мне 71 год. Я в таком шоке, что толком ничего не знаю. Я только была с ней, пока ее скорая не забрала», — поделилась родственница.

Она отметила, что ее 13-летняя внучка ничего не говорила и находилась в бессознательном состоянии.

Нападение произошло накануне в лесу у садоводческого некоммерческого товарищества городского округа Домодедово. Подозреваемый распылил в сторону девочек 13 и 16 лет газовый баллончик, а затем ударил их молотком по голове. Одной из них удалось сбежать и рассказать родителям о случившемся. Девочек госпитализировали, а злоумышленник скрылся в лесу. 112 уточняет, что пострадавшие в реанимации, а юноша бил их не только молотком, но и металлическим прутом.

На опубликованном МВД видео москвич рассказал, что спрятал одежду со следами крови, в которой напал на пострадавших, на участке в сарае. Там же был обнаружен молоток. Задержанный признал свою вину, но не ответил на вопрос о том, раскаивается ли в своих действиях. Свое поведение он объяснил мизогинией (ненавистью, неприязнью к женщинам).

Ранее СМИ узнали, что напавший на девочек в Подмосковье из семьи интеллигентов.

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