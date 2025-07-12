Напавший на девочек в Подмосковье подросток объяснил свои действия неприязнью к женщинам

Задержанный за нападение с молотком на двух девочек в Домодедово 16-летний москвич объяснил свое поведение мизогинией (ненавистью, неприязнью к женщинам). Видео его допроса опубликовала в Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, нападение произошло накануне в лесу у садоводческого некоммерческого товарищества городского округа Домодедово. Подозреваемый распылил в сторону девочек 13 и 16 лет газовый баллончик, а затем ударил их молотком по голове. Одной из них удалось сбежать и рассказать родителям о случившемся. Девочек госпитализировали, а злоумышленник скрылся в лесу.

На опубликованном видео москвич рассказал, что спрятал одежду со следами крови, в которой напал на пострадавших, на участке в сарае. Там же был обнаружен молоток. Задержанный признал свою вину, но не ответил на вопрос о том, раскаивается ли в своих действиях.

До этого в Кировской области 14-летнего подростка обвинили в расправе над десятилетним ребенком. 21 июня вечером задержанный был с мальчиком в лесу рядом со станцией Просница. Там между ними произошла ссора, в ходе которой подросток нанес младшему товарищу многочисленные удары ножом в грудь, шею и руки. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

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