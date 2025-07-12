СМИ узнали, что напавший на девочек в Подмосковье из семьи интеллигентов

Отцом 16-летнего москвича, собиравшегося расправиться с девочками в Домодедово, является ученый-физик, кандидат наук и создатель ювелирного бренда, сообщает 112.

По данным Telegram-канала, отец подростка специализируется на области лазерной физики, а примерно 20 лет назад основал свой бренд ювелирных украшений.

Нападение произошло накануне в лесу у садоводческого некоммерческого товарищества городского округа Домодедово. Подозреваемый распылил в сторону девочек 13 и 16 лет газовый баллончик, а затем ударил их молотком по голове. Одной из них удалось сбежать и рассказать родителям о случившемся. Девочек госпитализировали, а злоумышленник скрылся в лесу. 112 уточняет, что пострадавшие находятся в реанимации, а юноша бил их не только молотком, но и металлическим прутом.

На опубликованном МВД видео москвич рассказал, что спрятал одежду со следами крови, в которой напал на пострадавших, на участке в сарае. Там же был обнаружен молоток. Задержанный признал свою вину, но не ответил на вопрос о том, раскаивается ли в своих действиях. Свое поведение он объяснил мизогинией (ненавистью, неприязнью к женщинам).

Ранее в Петербурге мигрант избил кувалдой рабочих из-за шума.