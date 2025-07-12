Подросток с молотком напал на двух девочек в подмосковном лесу

В Домодедово задержали подростка, напавшего с молотком на двух девочек

В Домодедово задержали 16-летнего москвича, подозреваемого в желании расправиться над двумя девочками. Об этом сообщает подмосковное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

По данным следствия, нападение произошло накануне в лесу у садоводческого некоммерческого товарищества городского округа Домодедово. Подозреваемый ударил девочек 13 и 16 лет молотком по голове. Одной из них удалось сбежать и рассказать родителям о случившемся. Девочек госпитализировали.

Как уточняет СК, личность нападавшего удалось установить и юношу задержали. На допросе он во всем сознался.

До этого в Кировской области 14-летнего подростка обвинили в расправе над десятилетним ребенком. 21 июня вечером задержанный был с мальчиком в лесу рядом со станцией Просница. Там между ними произошла ссора, в ходе которой подросток нанес младшему товарищу многочисленные удары ножом в грудь, шею и руки. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее фанатка «битцевского маньяка» рассмеялась, когда ее арестовали.