На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подросток с молотком напал на двух девочек в подмосковном лесу

В Домодедово задержали подростка, напавшего с молотком на двух девочек
true
true
true

В Домодедово задержали 16-летнего москвича, подозреваемого в желании расправиться над двумя девочками. Об этом сообщает подмосковное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.

По данным следствия, нападение произошло накануне в лесу у садоводческого некоммерческого товарищества городского округа Домодедово. Подозреваемый ударил девочек 13 и 16 лет молотком по голове. Одной из них удалось сбежать и рассказать родителям о случившемся. Девочек госпитализировали.

Как уточняет СК, личность нападавшего удалось установить и юношу задержали. На допросе он во всем сознался.

До этого в Кировской области 14-летнего подростка обвинили в расправе над десятилетним ребенком. 21 июня вечером задержанный был с мальчиком в лесу рядом со станцией Просница. Там между ними произошла ссора, в ходе которой подросток нанес младшему товарищу многочисленные удары ножом в грудь, шею и руки. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее фанатка «битцевского маньяка» рассмеялась, когда ее арестовали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами