В Забайкалье ливнями размыло железнодорожные пути

Движение по двум участкам Транссибирской магистрали в Забайкалье ограничено из-за размыва путей. Об этом сообщил глава Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону Андрей Варфоломеев в своем Telegram-канале.

«В настоящее время движение осуществляется с ограничением скоростного режима, продолжаются аварийно-восстановительные работы», — рассказал Варфоломеев.

К месту происшествия были направлены противоразмывные поезда.

Сейчас из-за южного циклона в Забайкалье идут проливные дожди. За прошедшие сутки больше всего осадков выпало в Читинском, Карымском и Дульдургинском муниципалитетах.

До этого на Камчатке размыло 77 км автомобильной дороги.

Вода размыла дорожное полотно между населенными пунктами Майский и Козыревск. Из-за этого прекратилось движение для всех видов транспорта по участку с 187-го по 263-й км дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Также прекращено движение пассажирских автобусов в Петропавловск-Камчатский.

Ранее река затопила дачи в российском регионе.