На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Забайкалье ливнями размыло железнодорожные пути

МЧС: движение по двум участкам Транссиба в Забайкалье ограничено из-за размыва
close
МЧС Забайкальского края

Движение по двум участкам Транссибирской магистрали в Забайкалье ограничено из-за размыва путей. Об этом сообщил глава Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону Андрей Варфоломеев в своем Telegram-канале.

«В настоящее время движение осуществляется с ограничением скоростного режима, продолжаются аварийно-восстановительные работы», — рассказал Варфоломеев.

К месту происшествия были направлены противоразмывные поезда.

Сейчас из-за южного циклона в Забайкалье идут проливные дожди. За прошедшие сутки больше всего осадков выпало в Читинском, Карымском и Дульдургинском муниципалитетах.

До этого на Камчатке размыло 77 км автомобильной дороги.

Вода размыла дорожное полотно между населенными пунктами Майский и Козыревск. Из-за этого прекратилось движение для всех видов транспорта по участку с 187-го по 263-й км дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск. Также прекращено движение пассажирских автобусов в Петропавловск-Камчатский.

Ранее река затопила дачи в российском регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами