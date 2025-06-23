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На Камчатке размыло свыше 70 км автомобильной дороги

ТАСС: в Усть-Камчатском округе Камчатки размыло 77 км автодороги
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Телеграм-канал «Чукотский район»

На Камчатке из-за таяния снега и сильных осадков на протяжении 77 км закрыто движение по автомобильной трассе. Об этом ТАСС рассказали в администрации Усть-Камчатского муниципального округа.

Вода размыла дорожное полотно между населенными пунктами Майский и Козыревск. В связи с этим до вечера 23 июня закрыто движение для всех видов транспорта с 187-го по 263-й км дороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск.

Также прекращено движение пассажирских автобусов в Петропавловск-Камчатский. Дорожные службы начали к ремонт и восстановление поврежденного участка дороги.

16 июня сообщалось, что река вышла из берегов в Сочи и затопила Батумское шоссе.

4 июня сообщалось, что аэропорт Тарко-Сале в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа затопило паводковыми водами, несколько вертолетов на взлетно-посадочной полосе оказались в воде.

Ранее река затопила дачи в российском регионе.

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