«По дорогам приходится плыть»: жители Читы пожаловались на последствия ночного ливня

Из-за ночного ливня Чита частично оказалась обесточена. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали, что с утра электричества нет в нескольких микрорайонах, в том числе в центре города. Светофоры отключились, поэтому на дорогах образовались пробки. Водители также жалуются на лужи, из-за которых по «дорогам приходится буквально плыть». Некоторые автомобилисты теряют номера, запчасти и глохнут. Многие дворы и улицы подтоплены.

«В 1-м микрорайоне города под землю чуть не ушел автомобиль, припаркованный во дворе», — говорится в посте.

По прогнозам синоптиков, осадки в Чите продолжатся и в четверг, 10 июля.

До этого в Великом Новгороде из-за сильной грозы загорелась подстанция в районе улицы Якова Павлова. Из-за случившегося частично прекратилась подача электроэнергии в Державинский район. Обесточены оказались Хутынская, Большая Московская и Московская улицы. На место происшествия прибыли аварийные службы.

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