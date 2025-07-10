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«По дорогам приходится плыть»: жители Читы пожаловались на последствия ночного ливня

В Чите из-за сильного ночного ливня частично пропал свет
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Из-за ночного ливня Чита частично оказалась обесточена. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали, что с утра электричества нет в нескольких микрорайонах, в том числе в центре города. Светофоры отключились, поэтому на дорогах образовались пробки. Водители также жалуются на лужи, из-за которых по «дорогам приходится буквально плыть». Некоторые автомобилисты теряют номера, запчасти и глохнут. Многие дворы и улицы подтоплены.

«В 1-м микрорайоне города под землю чуть не ушел автомобиль, припаркованный во дворе», — говорится в посте.

По прогнозам синоптиков, осадки в Чите продолжатся и в четверг, 10 июля.

До этого в Великом Новгороде из-за сильной грозы загорелась подстанция в районе улицы Якова Павлова. Из-за случившегося частично прекратилась подача электроэнергии в Державинский район. Обесточены оказались Хутынская, Большая Московская и Московская улицы. На место происшествия прибыли аварийные службы.

Ранее россиянка рассказала об обстановке в Праге после блэкаута.

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