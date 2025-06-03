Река затопила дачи в российском регионе

В Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) из-за паводка разлилась новая река. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

По информации журналистов, стихия затронула дачные участки. Местные жители делятся последствиями наводнения. На одном из опубликованных видео водитель показывает, как едет по затопленной дороге. Вода скрывает колеса автомобиля. В другом ролике автор рассказывает о реке, которая разлилась во дворе, создавая мощный поток.

Причиной произошедшего стал паводок: уровень воды в реке Пякупур поднялся до критической отметки. Жителей поселков срочно эвакуировали и оказывают им помощь.

20 мая в Среднеколымском районе Якутии ввели режим ЧС в связи с повышением уровня воды в реке Колыме. В тот момент он достиг 1272 см, при этом опасным считается повышение уровня воды до 1200 см.

Как рассказали в оперативном штабе региона, подтопленными оказались 12 дворовых территорий и восемь автомобильных дорог местного значения.

12 мая в пресс-службе МЧС России сообщили, что свыше 1,4 тыс. приусадебных участков и дачных домов находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории 17 регионов.

Ранее режим ЧС из-за паводка был введен еще в ряде населенных пунктов Тюменской области.