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Режим ЧС введен в одном из районов Якутии из-за повышения уровня воды в реке

Режим ЧС ввели в Среднеколымском районе Якутии из-за паводка
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Shutterstock/sunakri

Режим ЧС введен на территории Среднеколымского района Якутии из-за того, что уровень воды в реке Колыма превысил отметку опасного явления. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

«Уровень воды на реке Колыма у Среднеколымска превысил критическую отметку. Он составляет 1272 см при критических 1200. Рост уровня может продолжиться», — говорится в публикации.

В данный момент подтоплено 12 дворовых территорий и частично восемь автомобильных дорог местного значения. На место по поручению председателя правительства Кирилла Бычкова выезжает первый вице-премьер Дмитрий Садовников.

12 мая в пресс-службе МЧС России сообщили, что свыше 1,4 тыс. приусадебных участков и дачных домов находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории 17 регионов.

7 мая в райцентре Абатского района Тюменской области из-за паводка проводили эвакуацию жителей.

Ранее был назван возможный ущерб от весеннего паводка в России.

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