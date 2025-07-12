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Прокуратура взяла на контроль массовое отключение электричества во Владивостоке

Прокуратура: во Владивостоке из-за аварии остались без света 22 тыс. человек
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Shutterstock/Creative Cat Studio

Во Владивостоке устраняют последствия аварии в Ленинском районе, из-за которой без электричества остались более 22 тысяч человек. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

По данным ведомства, инцидент произошел днем в субботу, 12 июля. На месте работают аварийные бригады. Ход восстановительных работ находится на контроле прокуратуры.

Также надзорное ведомство проверит действия ответственных за техническое состояние и эксплуатацию электросетей. Вопрос о восстановлении прав граждан также взят на особый контроль.

На днях губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщал, что после урагана без света остались более семи тысяч жителей региона в 243 населенных пунктах. Устранением неполадок занимаются 50 ремонтных бригад с привлечением 53 единиц техники.

После ночной грозы чиновник поручил обеспечить регулярную перепроверку данных о количестве отключенных от электроснабжения населенных пунктов, а также обеспечить регулирование дорожного движения там, где из-за отключений света перестали работать светофоры.

Ранее курский Льгов остался без света из-за урагана.

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