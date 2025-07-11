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Из-за урагана курский Льгов остался без электричества

Хинштейн: в результате урагана Льгов в Курской области остался без электричества
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Anna Voitenko/Reuters

В результате урагана город Льгов в Курской области остался без электричества, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, на номер 112 поступило около 300 обращений.

«Из-за непогоды без электричества оказались 2157 частных и 26 многоквартирных домов, а также 2 водозабора. В 20 домах повреждены крыши, также пострадали два производственных здания и 2 автомобиля, упало 12 деревьев», — поделился Хинштейн.

Он уточнил, что в город выехал врио председателя правительства Курской области. Также на месте находятся и.о. министра ЖКХ и ТЭК и представители электросетей. Хинштейн добавил, что специалисты постараются как можно скорее восстановить электроснабжение и отремонтировать поврежденные крыши.

До этого губернатор Новгородской области Александр Дронов рассказал, что после урагана без света остаются более семи тысяч новгородцев.

Ранее профессор объяснил, почему в России участились ураганы.

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