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В прокуратуре высказались о пожаре в жилом доме в подмосковном Пушкино

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в жилом доме в Пушкино
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Прокуратура Московской области

Прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме, расположенном в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

В надзорном ведомстве рассказали, что утром на крыше дома на проспекте Московском загорелись строительные материалы. В тот момент здесь проводились работы по капитальному ремонту здания.

«Жители дома эвакуированы, в настоящее время пожар локализован», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что сотрудники Пушкинской городской прокуратуры начали проверку деятельности подрядной организации, которая допустила нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. Сейчас представители надзорного ведомства контролируют соблюдение прав жильцов многоквартирного дома и следят за тем, как устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого Telegram-канал «360 ЧП» сообщил, что на проспекте Московском в Пушкино перекрыли движение автомобилей из-за пожара в многоквартирном жилом доме.

Ранее в Пермском крае произошел пожар на территории исправительной колонии.

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