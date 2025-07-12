Устроившему аварию на Бережковской набережной в Москве предъявили обвинения

Водителю электрокара HiPhi Z, сбившему пять человек на пешеходном переходе в Москве, предъявили обвинения в нарушении правил дорожного движения (ПДД) в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

Она уточнила, что молодому человеку было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 264 УК РФ.

ДТП произошло вечером 11 июля. Водитель электрокара HiPhi Z проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пешеходный переход на Бережковской набережной в Москве. В результате под колеса попали пять человек, в том числе двое детей.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, но сотрудники правоохранительных органов достаточно быстро его задержали. Оказалось, что за рулем автомобиля находился 23-летний студент. По данным СМИ, молодой человек был нетрезв. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Как рассказали в правоохранительных органах, следствие собирается попросить суд заключить водителя под стражу.

Ранее у электрокара, сбившего пешеходов в Москве, нашли штрафы за превышение скорости.