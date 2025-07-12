Следствие попросит суд арестовать сбившего пешеходов в Москве водителя

Следствие планирует попросить суд арестовать водителя, который сбил пятерых пешеходов на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Следствие намерено попросить суд об избрании для водителя меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

ДТП произошло накануне вечером. На Бережковской набережной водитель электрокара HiPhi Z, проигнорировав сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и сбил пятерых человек, включая двоих детей. После наезда он скрылся с места происшествия. Довольно быстро водитель был задержан. Им оказался 23-летний студент. СМИ сообщили, что он был нетрезв. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

По информации правоохранительных органов, у электрокара HiPhi Z обнаружили два неоплаченных штрафа за превышение скорости. Оба нарушения были зафиксированы вечером 4 июля.

Ранее прокуратура показала видео с регистратора виновника аварии в Москве.