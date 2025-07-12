Аномальная жара до 42°C прогнозируется на юге России до пятницы

Аномальная жара до 42°C сохранится в южных регионах России до конца недели. В Центральной России температура начнет снижаться с воскресенья, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наиболее жаркая погода ожидается в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставрополье, где температура достигнет 42°C. В центре европейской части страны в субботу прогнозируется до 35–36°C. С воскресенья здесь ожидаются кратковременные дожди и понижение до 30–33°C.

Вильфанд пояснил, что жара на юге обусловлена влиянием устойчивого антициклона. Понижение температуры в центральных регионах связано с увеличением облачности и приходом влажных воздушных масс.

При этом Вильфанд отметил, что Москва обгоняет черноморские курорты по температуре воды. По его словам, водоемы Москвы и Подмосковья прогрелись до +25°C, что выше, чем на курортах черноморского побережья. Он пояснил, что такая ситуация связана с высокими ночными температурами в регионе. Днем вода прогревается, а ночью не отдает тепло, так как воздух прогревается до +20°C. Из--за этого на выходных температура воды в Москве будет такой же или выше, чем на курортах Черного моря, пояснил Вильфанд.

Ранее стало известно, когда похолодает в Московском регионе.