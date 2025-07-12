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Синоптик рассказал, что температура в московских водоемах выше, чем на Черном море

Вильфанд: Москва обгоняет черноморские курорты по температуре воды
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва обгоняет черноморские курорты по температуре воды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «Интерфаксу».

По его словам, водоемы Москвы и Подмосковья прогрелись до +25°C, что выше, чем на курортах черноморского побережья.

«Вода в Москве-реке на северо-западе, до входа в Москву, уже 23 градуса, на юго-востоке, там, где она впадает в Оку, — 25-26 градусов. В малопроточных водоемах такая же температура, то есть это «парное молоко», — поделился синоптик.

Он пояснил, что такая ситуация связана с высокими ночными температурами в регионе. Днем вода прогревается, а ночью не отдает тепло, так как воздух прогревается до +20°C. Из--за этого на выходных температура воды в Москве будет такой же или выше, чем на курортах Черного моря, пояснил Вильфанд.

До этого он сообщал, что тридцатиградусная жара начнет отступать в столице в понедельник.

Ранее метеоролог сравнила погоду в Москве, Сочи и Крыму.

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