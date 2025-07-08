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Уроженку Украины лишили российского гражданства

В Магадане уроженку Украины лишили гражданства РФ за участие в секте
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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Уроженку Украины осудили в Магадане за участие в запрещенном в РФ религиозном объединении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по региону.

В публикации отмечается, что Магаданский суд лишил женщину гражданства Российской Федерации, а также осудил за участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом было принято решение о запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Суд назначил женщине наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком два года. В связи с этим ее обязали самостоятельно покинуть территорию России.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы РФ в рамках пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства России.

В перечень собираются включить совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдание или пропаганду терроризма.

Ранее политтехнолога из Крыма лишили гражданства России.

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