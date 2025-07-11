Путин поручил создать в такси систему поощрений за перевозку инвалидов

Президент РФ Владимир Путин поручил создать для водителей такси систему поощрений за перевозку инвалидов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства дал поручение правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета принять меры, направленные на повышение транспортной доступности спортивных сооружений для инвалидов, предусмотрев развитие парка специализированных транспортных средств и создание системы поощрений для водителей такси и компаний.

Срок исполнения поручения — 1 декабря 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и глава Бурятии Алексей Цыденов.

До этого водитель такси в Тюмени попытался похитить клиентку из-за отсутствия сдачи и потерял работу.

Инцидент произошел с жительницей Тюмени Ниной (имя изменено). В ночь на 25 июня она заказала такси за 280 рублей и расплачивалась наличными, но у водителя не оказалось сдачи с крупной купюры. После словесной перепалки с пассажиркой таксист уехал в неизвестном направлении. При этом он кричал, что отвезет ее туда, где получит «все, что ему нужно».

Ранее в Москве наказали таксиста, который выбросил инвалида на дорогу.