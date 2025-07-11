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Путин поручил создать в такси систему поощрений за перевозку инвалидов

Путин поручил создать систему поощрений для водителей такси за перевозку инвалидов
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Президент РФ Владимир Путин поручил создать для водителей такси систему поощрений за перевозку инвалидов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства дал поручение правительству совместно с профильными комиссиями Госсовета принять меры, направленные на повышение транспортной доступности спортивных сооружений для инвалидов, предусмотрев развитие парка специализированных транспортных средств и создание системы поощрений для водителей такси и компаний.

Срок исполнения поручения — 1 декабря 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и глава Бурятии Алексей Цыденов.

До этого водитель такси в Тюмени попытался похитить клиентку из-за отсутствия сдачи и потерял работу.

Инцидент произошел с жительницей Тюмени Ниной (имя изменено). В ночь на 25 июня она заказала такси за 280 рублей и расплачивалась наличными, но у водителя не оказалось сдачи с крупной купюры. После словесной перепалки с пассажиркой таксист уехал в неизвестном направлении. При этом он кричал, что отвезет ее туда, где получит «все, что ему нужно».

Ранее в Москве наказали таксиста, который выбросил инвалида на дорогу.

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