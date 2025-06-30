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В Тюмени пытавшийся похитить клиентку таксист лишился работы

В Тюмени водитель такси не нашел сдачи и попытался похитить пассажирку
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Shutterstock

Водитель такси в Тюмени попытался похитить клиентку из-за отсутствия сдачи и потерял работу. Об этом пострадавшая рассказала информагентству Ura.ru.

Инцидент произошел с жительницей Тюмени Ниной (имя изменено). В ночь на 25 июня она заказала такси за 280 рублей и расплачивалась наличными, но у водителя не оказалось сдачи с крупной купюры. После словесной перепалки с пассажиркой таксист уехал в неизвестном направлении. При этом он кричал, что отвезет ее туда, где получит «все, что ему нужно».

Испуганная женщина дозвонилась в полицию прямо из салона машины и попросила помощи. Затем Нина открыла дверь и пригрозила выпрыгнуть, если водитель не остановится. Злоумышленник все же остановился, и тюменка побежала в обратном направлении. Позже она написала заявление.

В службе поддержки Яндекс Такси подтвердили, что водитель нарушил правила. Профиль мужчины сейчас находится под строгой проверкой, вероятно, он навсегда потеряет доступ к сервисам.

«Мы не готовы сотрудничать с нарушителем — он уже лишен доступа к заказам», — заявил представитель компании.

В полиции инцидент пока не комментировали, грозит ли похитителю уголовная ответственность, не сообщается.

Ранее таксист-иностранец предлагал интим 14-летней пассажирке в Татарстане.

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